الكاميرات والتحريات يؤكدان تورط شاب السلام فى قتل والده وزوجته

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة قتل شاب لوالده وزوجته بمدينة السلام ،وأوضحت الكاميرات قيام الشاب بإغلاق باب الشقة على والده وزوجته قبل الحادث بدقائق، كما أكدت تحريات المباحث تورط المتهم فى قتل والده وزوجته.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم بقتل والده وزوجته بإشعال النار في غرفتهما بسبب خلافات مادية بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة أول السلام، بلاغا بنشوب حريق فى غرفة حارس عقار يبلغ من العمر 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل، والبالغة من العمر 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق فى ذراعه اليمنى.

تشكل فريق بحث من مفتشى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر بعظام زوجته، وتأكيد تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية على أن الحريق متعمد.

وكشفت التحريات عن أن وراء الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، دفعته إلى ان يقرر الانتقام منه، وفى سبيل ذلك تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، ثم سكب الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.