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القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة وانضمامها للبحرية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:57 م
القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة وانضمامها للبحرية القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة
كتب زكى القاضى
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احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 209 /1400 "، والذى يأتى استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى دعم  القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية فى العالم، وبما يساهم فى تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية فى تأمين سواحلها.

حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، والتى تم بنائها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية ، بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكه فى العديد من المجالات الإقتصادية والعسكرية ‪.

القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة (1)

ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة (2)

وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية ‪ من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلا‪.

القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة (3)

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات إقتصادية وأهداف حيوية على كافة الاتجاهات أن تلك الصفقه ساهمت فى رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصرى وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الإقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوى للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة .

‫حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكرى المصرى بألمانيا ، وعدد من كبار المسئولين الألمان.


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