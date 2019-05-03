العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

كتب زكى القاضى

قام وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار، يرافقه عدد من ممثلى وزارات (الدفاع ، البيئة ، الكهرباء ، الاستثمار والتعاون الدولي ، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتى سيتك وأنفى الصينيتين، وذلك للتعاون، لإقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بدءا من الكوارتز المصرى.

يشار إلى أن هذا التعاون، يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى تحقيق التواصل مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بدءً من الرمال، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع فى مصر.

هذا وقد قام وزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق له من الوزارات والهيئات المعنية، بزيارة الشركات الصينية العاملة فى هذا المجال، ومنها شركة CETC، شركة MCC ، شركة ENFI، شركة SINOSICO والمصانع التابعة لهذه الشركات، للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بجميع مراحل التصنيع، حيث تم التأكد من قدرة هذه الشركات على إقامة المجمع الصناعى فى مصر، لما لهذه الشركات من تجارب ناجحة خارج الصين.