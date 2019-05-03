video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة

الجمعة، 03 مايو 2019 06:39 م
العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة طائرة f16
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تسلمت دفعة أخيرة من طائرات (أف 16) الأمريكية يبلغ عددها 5 طائرات.

 

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الجمعة - أن قاعدة بلد الجوية استقبلت الدفعة الأخيرة من طائرات (أف 16)، مضيفة أن قائد القوة الجوية الفريق طيار الركن أنور حمه أمين، كان فى استقبال الطائرات، بحضور قائد قاعدة "بلد" الجوية، وعدد من ضباط ركن القيادة ومنتسبيها.


وأكد قائد القوات الجوية العراقية أن هذه الدفعة تأتى ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن هذه الطائرات هى إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقى الذى شهد تطوراً كبيراً على المستوى القتالى والتدريبي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: اعتقال إرهابي جنوبي بغداد

ماكرون لرئيس وزراء العراق: استقرار دولتكم يهمنا.. وسنستثمر فى إعادة الإعمار

واشنطن بوست: العراق يسعى لعزل 30 ألفا من العائدين من داعش بسوريا

الكويت: احتواء أزمة مع العراق بسبب تصريحات مسيئة للسيدات العراقيات

اختراق حساب رئيس وزراء العراق ونشر صورة مسيئة.. مكتبه يوضح التفاصيل

العراق يسلم 84 طفلا من أبناء الدواعش إلى طاجيكستان

طائرة F16

العراق

أخبار عربية

الولايات المتحدة




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة