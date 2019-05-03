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الجمعة، 03 مايو 2019 03:08 م
خالد صلاح
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الشرطة السريلانكية تحذر من مزيد من الهجمات في العاصمة كولومبو

الجمعة، 03 مايو 2019 03:00 م
الشرطة السريلانكية تحذر من مزيد من الهجمات في العاصمة كولومبو تابين ضحايا سريلانكا- ارشيفية
كولومبو ) أ ش أ (
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حذرت السلطات السريلانكية من أن متطرفين يخططون لشن هجمات على جسور في العاصمة كولومبو، موضحة أنها لم تتمكن من توقيف العديد من الذين يقفون وراء اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا التي أدت إلى مقتل 257 شخصا.

وأكدت الشرطة - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة -أنها أصدرت أوامر إلى مراكزها في أنحاء كولومبو بنشر أعداد إضافية من عناصرها، وطلبت من سلاح البحرية نشر مزيد من السفن في الأنهر عقب تسريبات تقارير استخباراتية للشرطة تحذر من تهديد بالهجوم على جسور في العاصمة.

ومن جانبه.. أنشأ الجيش السريلانكي مركز قيادة خاصة لتنسيق العمليات ضد الجهاديين، فيما أعلن أنه سينشر مزيدا من الجنود للقيام بعمليات تفتيش.

وكانت مصادر رسمية أفادت في وقت سابق بأن الجنود قاموا بعمليات تفتيش خلال الليل وصادروا متفجرات وأسلحة من العديد من المواقع، رغم أنها تعود لعصابات إجرامية وليست متشددة .

وقال الجيش في بيان "إنه يواصل مع الأجهزة الشقيقة عمليات إغلاق وبحث واسعة في أنحاء البلاد بالتعاون مع الشرطة بحثا عن إرهابيين ومخابئ ومتفجرات وأسلحة وغيرها من المعدات القتالية ؛ من خلال نشر مزيد من الجنود حسب الضرورة".

 

 


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