السيطرة على حريق منزل و5 أحواش ماشية فى عرب الشنابلة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط على حريق اندلع فى منزل و5 أحواش ماشية بقرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق في عدد من أحواش ومنزل بقرية عرب الشنابلة - دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت من إطفاء الحريق قبل امتداده إلي المناطق المجاورة، وبالمعاينة الأولية تبين نفوق نحو 8 رؤوس ماشية جاموس وأبقار وعدد من الأغنام، وبعض الطيور، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية.