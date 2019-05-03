السيطرة على حريق منزل فى كوم حمادة بالبحيرة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق منزل بقرية سرسيقا التابعة لمركز كوم حمادة.
كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل بعشش أعلى منزل بقرية سرسيقا التابعة لمركز كوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة دون حدوث أى إصابات.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة.
كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق بمعمل للتحاليل بمدينة حوش عيسى، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى لتلقى العلاج اللازم، وجارى تحرير محضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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