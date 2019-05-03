السيطرة على حريق منزل فى كوم حمادة بالبحيرة دون إصابات

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل بعشش أعلى منزل بقرية سرسيقا التابعة لمركز كوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة دون حدوث أى إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة.