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من مساحات 3.250 مليون منزرعة..

"الزراعة" تعلن حصاد 490 ألف فدان قمح ونقاط تجميع لتوريد المحصول لـ"التموين"

الجمعة، 03 مايو 2019 01:29 م
"الزراعة" تعلن حصاد 490 ألف فدان قمح ونقاط تجميع لتوريد المحصول لـ"التموين" حصاد القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الادارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، بشأن متابعة حصاد القمح، إن اجمالى ما تم حصاده بلغ 490 ألف فدان قمح، من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الحصر والمتابعة أثناء الحصاد والدراس، وتوريد القمح المحلى"الذهب الأصفر" للسلع التموينية بوزارة التموين.

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن جارى حصر المساحات  التى حصادها من محصول القمح ، موضحا أنه طبقا لأخر تقرير من قبل   الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة،  يوضح حصاد  490ألف  فدان من اجمالى المساحات المنزرعة ، لافتا الى أن  هناك  غرفة عمليات مركزية تتباع يوميا   عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، كما  تابع دوريا التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها فى كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح.

 وأضاف " الشناوى "، أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التوريد تتابع بصفة يومية اعمال الحصاد والتوريد ، وهناك تكليفات لمسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، بالنزول للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.

 وكشف تقرير لوزارة الزراعة ، أن الوزارة  تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول،من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق  الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

وتتم عمليات توريد محصول القمح المحلى، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

وأوضح  التقرير ، أن هناك متابعة دورية للقائمين على غرف العمليات، والمتابعة المستمرة لكافة الاستعدادات والأعمال التى من شأنها التيسير على المزارعين موردى محصول القمح المحلى ، وجاهزية نقاط ومراكز التجميع التى تم إنشائها خصيصا لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى اثناء توريد  المحصول ، والتى تم مراعاة قربها من الحقول، ليتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أية أعباء إضافية.

 وأوضح التقرير، أن غرفة العمليات المركزية المشكلة من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، من اختصاصاتها فتح الاتصال اليومى، لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة لتوريد الأقماح من خلال السلع التموينية ، ومتابعة توريد القمح سرعة الإبلاغ عن أى معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ومتابعة الكميات الموردة أولا بأول، ووضع جميع التسهيلات لمزارعى القمح لتوريد محصولهم دون عقبات.

 

 

 


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