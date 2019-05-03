video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: قناطر أسيوط القديمة أثرية ولا يوجد أعمال توزيع مياه من خلالها

الجمعة، 03 مايو 2019 03:00 ص
الرى: قناطر أسيوط القديمة أثرية ولا يوجد أعمال توزيع مياه من خلالها قناطر أسيوط
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أن قناطر أسيوط القديمة أصبحت "أثر" ولا يوجد عليها أى موازنات حالياً وجميع الموازنات والأعمال الخاصة بتوزيع المياه موجودة على القناطر الجديدة.

وأوضح حبيش فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القناطر تتبع وزارة الموارد المائية والرى، لكن إذا حدث و رغبت الوزارة فى اجراء أى أعمال عليها لابد من موافقة وزارة الآثار أولاً.

وتقع قناطر أسيوط القديمة على النيل شمال مدينة أسيوط بالقرب من قرية الوليدية وعلى بعد 546 كم من خزان أسوان، وتتميز بطابع فريد لتوسطها نهر النيل، شيدت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ما بين عامي 1898وحتى 1903، صممها المهندس البريطاني السير ويليام ويل كوكس بهدف التحكم في ماء النيل وقت الفيضان ولتزويد ترعة الإبراهيمية بالمياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وهو المهندس الذي قام بتصميم سد أسوان، كما نفذ العديد من مشروعات الرى الكبرى، بلغت تكلفة انشاء قناطر أسيوط 870 ألف جنيه استرلينى وقتها.

وبعد مرور ما يقرب من 115 عاماً خرجت قناطر أسيوط القديمة من الخدمة، ودخلت مكانها القناطر الجديدة، حيث تعد القناطر الجديدة نقطة تحول فى تاريخ إنشاء وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى على مجرى النيل الرئيسى، حيث استمر العمل فى  تنفيذ أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل على نهر النيل فى مصر بعد السد العالى، ومن أعظم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدى 6 سنوات من العمل المتواصل وملحمة من الصمود والتحدى، وتكاليف تجاوزت 6٫5 مليار جنيه، كما شهد هذا المشروع الكبير حزمة من مراحل الإنجاز والعمل الشاق، تكاملت فيه أعمال المهندسين والعمال مع رسومات الفنانين التشكيليين لتسجيل وقائع المشروع، حيث تسابقت أيادى العمال المصريين لتبنى هذا الصرح العملاق، الذى سيكون له مردودا كبيرا خاصة فى قطاعى الرى والكهرباء بتلك المحافظات.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

267 مشروعا بتكلفة 7.8 مليار جنيه حصاد "الرى" فى 2018.. افتتاح الرئيس السيسى قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه لتحسين الرى فى 1.6 مليون فدان.. وخفض مساحات الأرز لأول مرة منذ إنشاء السد العالى

قناطر أسيوط ومواجهة السيول.. تعرف على إنجازات وزارة الرى فى 2018

الرى فى 2018.. افتتاح قناطر أسيوط الجديدة.. الانتهاء من 32 منشأ للحماية من السيول فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.. وللمرة الأولى تخفيض المساحة المنزرعة بالأرز لـ 824 ألف فدان.. وانعقاد أسبوع القاهرة للمياه

أسبوع القاهرة للمياه.. سفارة ألمانيا بالقاهرة تحتفى بمشروع قناطر أسيوط الجديدة

قطاع الخزانات

وزارة الرى

قناطر اسيوط القديمة

المياه

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

الطقس ميكس.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بأول أسبوع فى رمضان

الطقس ميكس.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بأول أسبوع فى رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة