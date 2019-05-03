الجيش الليبى يواجه "فلول" الإرهابى هشام عشماوى بمصراتة.. واحتدام القتال

كتب : أحمد جمعة

كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى المنطقة الغربية عن أسماء قيادات إرهابية تتلقى العلاج فى المستشفى الإيطالى بمدينة مصراتة غرب البلاد.

وقال العميد خالد المحجوب فى بيان صحفى الجمعة، أن مجموعات من الإرهابيين المطلوبين دوليا ومحليا يتلقون العلاج فى المستشفى إيطالى ميدانى فى مصراتة.

وكشف العميد المحجوب، عن أسماء الإرهابيين الذين يتلقون العلاج فى المستشفى الإيطالى بمصراتة، مؤكدا أن هذه الأسماء تشمل قيادات وعناصر فى تنظيمات القاعدة وداعش وجماعة الإخوان، وهم "محمد عبدالغنى" المكنى بأبى الزبير وينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى، أسعد خضير الشامى والمكنى بأبى قتادة وينتمى لتنظيم أنصار بيت المقدس، عبدالوهاب محمود العسلى وينتمى لتنظيم بيت المقدس، وأبو الليث من تنظيم قاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، حسن عبدالودود المكنى بأبى السياف من تنظيم داعش، وأيمن طاهر الإسكندرانى وكنيته "أبو فاطمة"، الجزائرى عبدالله الحسن العراقى وينتمى لتنظيم داعش ، وسعيد المشغول وكنيته أبو البراء وينتمى لتنظيم القاعدة للمغرب الإسلامى، وإبراهيم عاطف خضير أبو الدهماء ويتنمى لتنظيم المرابطين، وعدد آخر من الإرهابيين التابعين للإرهابى هشام عشماوي المقبوض عليه في مدينة درنة.

وأكد المحجوب ان وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة ستنقل هذه المعلومات إلى وزارة الخارجية الإيطالية، لافتا إلى أن روما دشنت مستشفى ميدانى لعلاج المدنيين وليس الإرهابيين.