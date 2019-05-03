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الجنايات تقرر غدا مصير 8 محالين للمفتى فى اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس

الجمعة، 03 مايو 2019 01:00 ص
الجنايات تقرر غدا مصير 8 محالين للمفتى فى اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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تصدر المحكمة ، المنعقدة بطرة،  غدا السبت، حكمها على 292 متهمًا بينهم 8 محالين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148.

 

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

 

 كما وجهت النيابة للمتهم تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 

 

 


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محاكمة المتهمين بمحاولة غتيال الرئيس

المحكمة العسكرية

قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

الحكم على 292 متهم فى محاولة اغتيال السيسى

ولى عهد السعودية السابق

محمد بن نايف




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