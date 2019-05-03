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البيئة تنظم ورشة عمل فى المنصورة حول تدوير المخلفات المنزلية

الجمعة، 03 مايو 2019 02:17 م
البيئة تنظم ورشة عمل فى المنصورة حول تدوير المخلفات المنزلية جانب من ورشة العمل
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة، عن قيام فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، بإعداد ورشة عمل حول تدوير المخلفات المنزلية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من المخلفات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الورشة تناولت أهمية تقليل مخلفات المنازل الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد أو غير مستدام لتلك الموارد، وأهمية إعادة التدوير لخفض الانبعاثات الناتجة عن حرق هذه المخلفات أو الناتجة عن كمرها بشكل غير آمن.

واستعرضت الورشة مبادرة أحد المواطنين بالمنصورة لإنتاج الفيرمى كمبوست "سماد عضوى" من المخلفات العضوية بالمنزل، حيث أكد أن الفيرمى كومبوست من الممكن صناعته بالمنزل والتخلص من المخلفات العضوية، مطالبًا بتحديد مواقع تتبع الوحدات المحلية لتدوير المخلفات العضوية المنزلية لإنتاج الفيرمى كمبوست والدودة الحمراء على أن يتم الفصل من المنبع لفصل المخلفات الصلبة المنزلية عن المخلفات العضوية المنزلية.

شارك بالورشة ممثلى نقابة الفلاحين بالدقهلية ومجلس مدينة المنصورة وأمناء نقابة الفلاحين بمراكز المحافظة والإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى بالدقهلية.

 


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البيئة

المخلفات




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