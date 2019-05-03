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البورصة: استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:00 ص
البورصة: استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، واستقرار رصيد شهادات إيداع باقى الشركات.
 
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى عند 11.053 مليون شهادة، حديد عز عند 115.910 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.486 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.773 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 20.230 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.
 
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.023 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

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