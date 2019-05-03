البنتاجون: الصين ستسعى لإقامة قواعد عسكرية لها حول العالم

كتبت ريم عبد الحميد

توقعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن تقوم الصين بإقامة قواعد عسكرية حول العالم لحماية استثمارتها فى مبادرتها الطموحة "الحزام والطريق"، بحسب ما ورد فى تقرير رسمى صدر أمس، الخميس.

وتمتلك بكين حاليا قاعدة عسكرية واحدة فى جيبوتى، لكن يعتقد أنها تخطط لضم قواعد أخرى ربما فى باكستان مع سعيها لتأسيس نفسها كقوى عظمى عالمية.

وقال تقرير البنتاجون الرسمى الذى تم توجيهه إلى الكونجرس إن تقدم الصين فى مشروعات مثل مبادرة "حزام واحد طريق واحد" سيؤدى على الأرجح إلى زيادة القواعد العسكرية فى الخارج من خلال تصور الحاجة لتقديم الأمن لمشروعات هذه المبادرة.

وذهب التقرير إلى القول بأن الصين ستسعى إلى تأسيس قواعد عسكرية إضافية فى الدول التى لديها علاقات صداقة ومصالح استراتيجية متشابهة مثل باكستان، والتى لديها سابقة فى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

وتوقع التقرير أن تواجه تلك المحاولات قيودا فى ظل حذر دول أخرى من استضافة وجود عسكرى كامل لجيش التحرير الصينى، لكن المناطق المستهدفة بالقواعد العسكرية قد تشمل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والباسفيك الغربى.

من ناحية أخرى، حذر البنتاجون من أن القوات الصينية تظل تمثل تهديدا متزايدا، وتتطلع إلى منافسة الجيش الأمريكى فى نطاق أكبر من مناطق البر الرئيسى للصين. وذكر التقرير أن القوات الصينية البرية والبحرية والجوية وقوتها الصاروخية تزداد قدرة على إبراز القوة ومنافسة التفوق العسكرى الأمريكى فى المنطقة.