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"الأوقاف" توجه بتشغيل المدارس القرآنية والكتاتيب فى رمضان بنظام الفترتين

الجمعة، 03 مايو 2019 03:42 م
"الأوقاف" توجه بتشغيل المدارس القرآنية والكتاتيب فى رمضان بنظام الفترتين المدارس القرآنية
كتب - إسماعيل رفعت
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شددت وزارة الأوقاف، على تعليماتها فيما يتعلق تشكيل المدارس القرآنية والكتاتيب، وكلفت وكلائها بالمحافظات بتشغيل هذه المدارس والكتاتيب بنظام فترتين بالشهر الفضيل.
 
وحددت الأوقاف، توقيت العمل من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، فى الفترة الأولى، ومن الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرا فى الفترة الثانية.
 
وقالت الوزارة، فى منشور لها عممته على مديرياتها الفرعية، بأنه سوف يجرى العمل بمراكز التحفيظ من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا حتى لا يتعارض مع عمل إمام المسجد.
 
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وزاره الاوقاف

المدارس القرانيه

كتاتيب تحفيظ القران

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