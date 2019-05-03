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الأوقاف تلزم وكلاء الوزارة بإطلاق مدرسة قرآنية فى كل منطقة لتعليم الأطفال

الجمعة، 03 مايو 2019 01:02 ص
الأوقاف تلزم وكلاء الوزارة بإطلاق مدرسة قرآنية فى كل منطقة لتعليم الأطفال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن
كتب - إسماعيل رفعت
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عممت وزارة الأوقاف، منشورا رسميا يلزم وكلاء الوزارة بإطلاق مدرسة قرآنية على الأقل كحد أدنى فى كل منطقة لضمان وجود جهة تحفظ الأطفال القرآن الكريم.

 

وألزم المنشور الصادر عن ديوان عام الوزارة بتوقيع الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، الذى حمل صفة هام وعاجل، وكلاء المحافظات باختيار معلمين ومحفظين من الكوادر المتميزة، وهم محفظ على درجة مالية، ومحفظ مكتب بالمكافأة، ومحفظ مكتب عصرى، وشيخ مقرأة عضوا فى عموم المقارئ المصرية، وعضو مقرأة، أو إمام متميز أو إمام مسجد جامع أو قيادة وسطى، أو عضو سابق ببعثة الحج، أو فائز بالقراءة الحرة، وجميعهم مصنفون فى التميز بموجب اختبارات حرة.

 

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منشور للأوقاف يلزم وكلاء الوزارة بإطلاق مدرسة قرآنية فى كل منطقة للتوسع فى تعليم الأطفال

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