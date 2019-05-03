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الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص فى فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

الجمعة، 03 مايو 2019 07:03 م
الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص فى فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فنزويلا
أ ش أ
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قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إنه وفقا لتقديرات المنظمة الدولية فإن حوالى سبعة ملايين شخص فى فنزويلا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

 

وأوضح يانس ليركا، فى بيان اليوم الجمعة فى جنيف، أن الاحتياجات الأشد هى فى الولايات الثلاث فى الجنوب، وفى ولايتى "زوليا" و"لارا" فى الغرب.

 


وأشار إلى أن ما يصل إلى 1.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية بما فى ذلك 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وأن حوالى 2.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية بما فى ذلك 1.1 مليون طفل دون سن الخامسة.

 


وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة تعمل فى جميع ولايات البلاد الأربع والعشرين، لافتا إلى أن الجهود تتركز بشكل خاص فى الولايات الحدودية الضعيفة فى "زوليا" و "تاشيرا" و "بوليفار"، كما أن الأمم المتحدة زادت عدد موظفيها فى فنزويلا من 210 إلى 400 موظف تقريبا منذ عام 2017.

 

 

ولفت إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة لتوسيع الاستجابة الانسانية فى فنزويلا، والتى أعلنت المنظمة الدولية فى نهاية 2018 عند إطلاقها عن تمويل تحتاجه يبلغ 109.5 مليون دولار، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 45 % فقط .

 

 


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