video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: 49 قتيلاً خلال المظاهرات بفنزويلا منذ بداية العام

الجمعة، 03 مايو 2019 05:08 م
الأمم المتحدة: 49 قتيلاً خلال المظاهرات بفنزويلا منذ بداية العام مظاهرات
جنيف )أ ش أ(
إضافة تعليق

قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، أن المكتب وثّق مقتل 49 متظاهراً خلال الاحتجاجات الجارية في فنزويلا منذ بداية عام 2019.

وأضافت شامداساني -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن المكتب تلقى معلومات حول إصابة 239 متظاهرا منهم ما لا يقل عن 18 بالأسلحة النارية.

بينما أفادت الحكومة الفنزويلية بأن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا بالأسلحة النارية، وفي نفس الوقت تلقى المكتب الأممي تقارير عن حدوث 240 حالة احتجاز على الأقل في سياق المظاهرات في عدة ولايات من بينهم 17 قاصرا.

وفي هذا الصدد، أعربت شامداساني عن قلق مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة البالغ إزاء احتجاز أحد أعضاء البرلمان وهو جيلبر كارو، وذلك من قبل أجهزة المخابرات الفنزويلية في 26 أبريل 2019، وذكرت أنه حتى الآن لم تؤكد السلطات مصيره ومكان وجوده، واعتبرت أن ذلك يشكل اختفاءً قسريا بموجب القانون الدولي.

ونوهت إلى أن هناك قلق كبير بشأن ما قد يتعرض له البرلماني من سوء معاملة أو تعذيب محتمل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سى إن إن: ارتفاع قتلى مظاهرات فنزويلا لـ4 وأكثر من 100 مصاب واعتقال 119

3 سيناريوهات محتملة فى أزمة فنزويلا.. أخطرها استمرار الصراع واشتعال حرب أهلية

الامم المتحدة

حقوق الانسان

فنزويلا

كراكاس




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة