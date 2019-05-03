الأحد.. دار الإفتاء تقيم احتفالا بمناسبة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان

كتب لؤى على

تقيم دار الإفتاء المصرية مساء بعد غدٍ الأحد، احتفالاً بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا - 2019 ميلاديًا وإعلان نتائج الرؤية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية من تحديد وتعيين اليوم المتمم لشهر شعبان وإعلان غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى.





ويشهد الاحتفال حضور مندوبين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد كبير من الوزراء والقيادات السياسية وبمشاركة كبار علماء الأزهر وجامعته وسفراء الدول العربية والإسلامية.





وعلى هامش الاستعدادات للاحتفال الكبير الذى سوف تقيمه دار الإفتاء بهذه المناسبة ستقوم الدار بتوزيع كتاب أحكام صيام شهر رمضان المعظم على المشاركين.