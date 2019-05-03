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الأحد.. الرئيس السيسى يفتتح مشروعات ضخمة بالإسماعيلية

الجمعة، 03 مايو 2019 09:24 م
الأحد.. الرئيس السيسى يفتتح مشروعات ضخمة بالإسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد، عدداً من المشروعات الضخمة بقناة السويس، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

ومن جانبه قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء ، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر بل وعلي مستوي العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، وأن تنفيذ تلك المشروعات الكبري، جاء نتيجة قرار ذا رؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة وتمت بسواعد وخبرة مصرية.


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السيسي

المشروعات القومية

أنفاق الإسماعيلية

قناة السويس

بسام راضى




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