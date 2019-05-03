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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

الجمعة، 03 مايو 2019 09:01 م
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال فى قصف صاروخى لموقع واستهداف للمشاركين فى مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد المواطن رائد خليل أبو طير (19عامًا) جراء إصابته برصاصة فى البطن أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته بمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهاد المواطنين عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عامًا) من مخيم النصيرات، وعلاء على حسن البوبلى (29 عامًا) من مخيم المغازى وسط القطاع، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فى قصف من قبل طائرة حربية إسرائيلية لموقع على مدخل مخيم المغازي، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى فى مدينة دير البلح وسط القطاع.

 


وكانت طائرة إسرائيلية من دون طيار ومدفعية الاحتلال، قد قصفت مساء اليوم، بصاروخ وثلاث قذائف موقعين وأرضا فارغة بالقرب من مخيم العودة شرق مخيم البريج، ما أوقع دمارا فى المكان.


وزعم جيش الاحتلال أن جنديين أصيبا برصاص قناص قرب السياج الحدودي.

 


وأصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال وثلاثة مسعفين وصحفية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال قمع المشاركين فى المسيرات السلمية على امتداد الشريط الحدودى شرق قطاع غزة. وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.


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