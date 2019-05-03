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ارتفاع عدد قتلى هجمات كرايستشيرش فى نيوزيلندا إلى 51 بعد وفاة مصاب

الجمعة، 03 مايو 2019 09:09 ص
ارتفاع عدد قتلى هجمات كرايستشيرش فى نيوزيلندا إلى 51 بعد وفاة مصاب هجمات نيوزيلندا
أنقرة (رويترز)
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قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن مواطنا تركيا كان قد أصيب فى الهجمات التى وقعت على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش فى نيوزيلندا يوم 15 مارس آذار، توفى ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجمات إلى 51.

وقال جاويش أوغلو على تويتر "فقدنا للأسف المواطن... الذى كان قد تعرض لإصابات خطيرة فى الهجوم البشع فى كرايستشيرش بنيوزيلندا"، وقال شقيق الضحية لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن شقيقه خضع لعملية جراحية اليوم لكن لم يمكن إنقاذه.

ووجهت السلطات 50 اتهاما بالقتل للأسترالى برينتون تارانت (28 عاما) الذى يشتبه فى أنه يعتقد بتفوق الجنس الأبيض. وأصيب 50 شخصا آخرون فى الهجمات التى نُفذت وقت صلاة الجمعة.

 


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