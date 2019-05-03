ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس طريق سوهاج - قنا لــ6 متوفين

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس طريق قنا - سوهاج الشرقى عند نقطة الكيلو 110 إلى 6 حالات وفاة، وذلك عقب وفاة السودانى محمد عاطف فتحى، فور وصوله المستشفى، ووفاة قبل ذلك هانى فايق ربيان عطوان سائق الأتوبيس وسليمان الطيب رجب على وترحاب محمد بخيت محمد وجثتين مجهولتى الهوية .

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الامنية بسوهاج بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج قنا عند نقطة الكيلو 110 إتجاه قنا بين أتوبيس سياحى رقم 3857 ص ق ج أتوبيس سياحى الأقصر قادم من مينا قسطل وفى طريقه للقاهرة ،بين سيارة نقل رقم 32686 منوفية، بمقطورة رقم 31436 منوفية محملة بكمية من الكتل الحجرية " رخام".

وتبين المصابين هم أسمهان نصر الدين علاء 25 سنة مصابة بكدمات بالجسم وجرح بالوجه وأبوبكر سعيد محمد 38 سنة إشتباه كسر بالساق اليسرى وعابدين السيد فاضل 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا النجاتى محجوب 30 سنة كدمات متفرقة بالجسم وهناء عمر على 29 سنة جرح قطعى بالساق اليمنى وأمنه حمد النيل عثمان 33 سنة جرجح بالساق اليمنى وفتحى الرحمن عاطف 23 سنة إشباه ما بعد الإرتجاج وفاطمه عبدالله أدم 75 سنة إشتباه كسر بالعمود الفقرى والزهراء الطب محمد 50 سنة كسر بالزراع الأيسر ومنصف نادى سيف الدين 4 سنوات كسر بالساق الأيسر وعرفه مالك محمد 50 سنة إشتباه كسر بالضلوع ومروه عبدالجليل أدم 9 سنوات كدمات متفرقة بالجسم وحسن إبراهيم عبدالقادر 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه ويوسف كريم محمد 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليسرى وفايز عوض محمد 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا ندون إسماعيل 25 سنة كسر بالساق الأيسر و وحازم صلاح الدين 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليمنى وجمعه عطاالله جمعة 29 سنة كسر بالحوض وإبراهيم أسحاق محمد جرح قطعى بالجبهة ومحمد حمدون داودا 32 سنة كدمات متفرقة بالجسم ومحمد فتحى حسن 30 سنة جروح متفرقة بالجسم وعائشه جامع محمد 65 سنة كدمات متفرقة بالجسم وأمينه إبراهيم إسحاق إشتباه كسر بالساق وسعيد أبوبكر سعيد عام ونصف كدمات متفرقة بالجسم سودانيين الجنسية وإصابة حسن منصور حسن 50 سنة أمين شرطة يقيم أسوان بكدمات متفرقة بالجسم وهادى عبدالمنعم إبراهيم 40 سنة أمين شطرة ويقيم البحيرة بنزيف بالأنف.