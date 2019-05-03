ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو فى إبريل بفعل الطاقة والخدمات

بروكسل – رويترز

تفيد تقديرات أولية صدرت اليوم الجمعة بتسارع نمو الأسعار فى منطقة اليورو أكثر من المتوقع فى إبريل ، مدعوما بارتفاع تكلفة الطاقة والخدمات، فى حين صعد أيضا مؤشر التضخم الأساسى الذى يتابعه البنك المركزى الأوروبى عن كثب.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات إن أسعار المستهلكين فى التسع عشرة دولة التى تستخدم اليورو زادت 1.7 % على أساس سنوى فى إبريل، متسارعة من 1.4 % فى مارس وفوق توقعات السوق البالغة 1.6 %.

وهذه أعلى قراءة منذ أكتوبر 2018.

يريد البنك المركزى الأوروبى إبقاء التضخم منخفضا لكن قريبا من 2% على المدى المتوسط، وقد أرجأ أواخر العام الماضى أى تشديد لسياسته النقدية بسبب تباطؤ متوقع فى اقتصاد منطقة اليورو.

وحذر بعض الاقتصاديين من أن تأخر عيد القيامة فى 2019 مقارنة مع 2018 قد شوه على الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم العطلات مثل الفنادق والسفر، حيث فرض ضغوطا على أسعار مارس آذار ورفع أسعار ابريل نيسان هذا العام.

وتسارع التضخم فى إبريل بفعل الطاقة أساسا، حيث زادت أسعارها 5.4 % على أساس سنوى بعد صعودها 5.3 % فى مارس.

وزادت أسعار الأغذية المصنعة والخمور والتبغ 1.7 % على أساس سنوى، فى تباطؤ من زيادة 2% فى مارس.

وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة شديدة التقلب، يكون التضخم الذى يصفه البنك المركزى الأوروبى بالأساسى ويراقبه عن كثب قد بلغ 1.3 % على أساس سنوى فى إبريل ، صعودا من 1% فى مارس.

وارتفعت أسعار الخدمات، التى تشكل أكثر من ثلثى الناتج المحلى الإجمالية لمنطقة اليورو، ارتفاعا قويا إلى 1.9 % على أساس سنوى، فى أعلى قراءة فى عامين، ومقارنة مع 1.1 % فى مارس.