ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بالبنوك

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب البنوك وأديداس الألمانية، بعد يوم من تكبد المؤشر الإقليمى أسوأ خسائره فى 6 أسابيع.

يرقب المستثمرون مجموعة من البيانات التى تصدر خلال اليوم مثل أسعار المنتجين بمنطقة اليورو لشهر مارس آذار والوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر إبريل، والتقرير الأخير من المتوقع أن يُظهر إضافة 185 ألف وظيفة جديدة.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.1 %، لكنه يتجه صوب خسارة أسبوعية قدرها 0.5 %، ستكون الأسوأ فى 6 أسابيع.

وقادت أسهم أديداس مكاسب المؤشر بصعودها نحو 7% بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية إن صافى الربح الفصلى زاد بفضل التجارة الإلكترونية عالية الهامش، حتى مع تباطؤ نمو المبيعات الإجمالية.

وصعد مؤشر قطاع البنوك نصفا بالمئة، مدعوما بزيادة 1.8 % فى سهم اتش.اس.بي.سى فى لندن بعد أن فاقت الأرباح الفصلية للبنك التقديرات، مدعومة بزيادة فى دخل أنشطته الأساسية فى آسيا.