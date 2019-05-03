video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بالبنوك

الجمعة، 03 مايو 2019 11:20 ص
ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بالبنوك الأسهم الأوروبية
رويترز
إضافة تعليق
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب البنوك وأديداس الألمانية، بعد يوم من تكبد المؤشر الإقليمى أسوأ خسائره فى 6 أسابيع.
 
يرقب المستثمرون مجموعة من البيانات التى تصدر خلال اليوم مثل أسعار المنتجين بمنطقة اليورو لشهر مارس آذار والوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر إبريل، والتقرير الأخير من المتوقع أن يُظهر إضافة 185 ألف وظيفة جديدة.
 
وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.1 %، لكنه يتجه صوب خسارة أسبوعية قدرها 0.5 %، ستكون الأسوأ فى 6 أسابيع.
 
وقادت أسهم أديداس مكاسب المؤشر بصعودها نحو 7% بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية إن صافى الربح الفصلى زاد بفضل التجارة الإلكترونية عالية الهامش، حتى مع تباطؤ نمو المبيعات الإجمالية.
 
وصعد مؤشر قطاع البنوك نصفا بالمئة، مدعوما بزيادة 1.8 % فى سهم اتش.اس.بي.سى فى لندن بعد أن فاقت الأرباح الفصلية للبنك التقديرات، مدعومة بزيادة فى دخل أنشطته الأساسية فى آسيا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أرباح قوية للشركات ونمو يفوق التوقعات فى أمريكا

الأسهم الأوروبية مستقرة وسط آمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى

الاسهم الاوروبية

البنوك

اديداس

منطقة اليورو

مؤشر ستوكس




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة