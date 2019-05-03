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ابتداءً من اليوم ولمدة شهر.. تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد للتطوير

الجمعة، 03 مايو 2019 12:10 ص
ابتداءً من اليوم ولمدة شهر.. تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد للتطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، ابتداءً من اليوم الجمعة ولمدة شهر فى إجراء تحويلة بهدف تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان، لمتابعة حركة المرور ومواجهة التكدسات المحتملة.

 

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها لمواجهة أى كثافات، وتسيير الحركة حتى الانتهاء من التطوير فى 2 يونيو المقبل.

 

وترتكز الأعمال على عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد فى الاتجاه القادم من المنيب للأوتوستراد، ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة 120 مترًا ثم العودة للمسار الطبيعى.


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