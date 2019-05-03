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الجمعة، 03 مايو 2019 11:00 م
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إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين فى الجزائر

الجمعة، 03 مايو 2019 10:03 م
إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين فى الجزائر الجيش الجزائرى
وكالات الأنباء
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أوقف الجيش الجزائرى 30 مهرباً بمدينة جانت بمحافظة اليزي جنوب البلاد ،وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إنه تم مصادرة من المهربين 14 مولداً كهربائياً وتسع مطارق ضغط , فيما تم من جهة أخرى حجز مركبتين ومواد صالحة للتهريب بمدن تبسة وسوق أهراس والطارف .

 

وأضاف البيان أن عناصر من الأمن وحرس السواحل بمدينتي تمنراست وعنابة أوقفوا 29 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 21 كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع بشواطئ عنابة وهم في طريقهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .


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