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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

الجمعة، 03 مايو 2019 03:57 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة حادث تصادم -ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة
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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بطريق  القاهرة  "القاهرة - الإسكندرية " الزراعى بالقرب من مركز  أبو حمص بالبحيرة. 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى اتجاه القاهرة أمام دائرة مركز أبو حمص .
 
وأسفر الحادث عن إصابة  7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم  وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

 


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