إصابة 4 أشخاص فى إنقلاب سيارة ميكروباص فى المنوفية

كتب فريق المحافظات

أصيب اليوم 4 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق زاوية رزين- سارى بمركز منوف بمحافظة المنوفية، أمام قرية صنصفط، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من إنقلاب سيارة ميكروباص قيادة "م.ع"، 30 عاما سائق على طريق زاوية رزين- سارى بمركز منوف بمحافظة المنوفية، أمام قرية صنصفط، وإصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة ، تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.