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إسبانيا تعلن عدم تسليمها معارضا فنزويليا لبلاده

الجمعة، 03 مايو 2019 12:00 ص
إسبانيا تعلن عدم تسليمها معارضا فنزويليا لبلاده المعارض ليوبولدو لوبيز
(رويترز)
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قالت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية اليوم الخميس إن مدريد لا تعتزم تسليم السياسي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز للسلطات في فنزويلا.

وقالت الحكومة الإسبانية إن لوبيز وزوجته وابنته دخلوا مقر إقامة السفير الإسباني في كراكاس طوعا، وعبرت عن أملها في أن تحترم سلطات فنزويلا حصانة المقر.

 

على جانب أخر ، قال السياسي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز اليوم الخميس إنه التقى مع "قادة وجنرالات" بمنزله أثناء وجوده رهن الإقامة الجبرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل الانتفاضة الفاشلة التي جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي في محاولة لخلع الرئيس نيكولاس مادورو.

 

وقال لوبيز من مقر إقامة السفير الإسباني الذي لجأ إليه يوم الثلاثاء إن هناك كثيرا من "التحركات العسكرية" في الطريق، وإنه يتوقع "نهاية اغتصاب السلطة خلال أسابيع" في إشارة إلى انتهاء حكم مادورو .


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المعارض ليوبولدو لوبيز

فنزويلا

كراكاس




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