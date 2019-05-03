إحباط محاولتي اجتياز للحدود البريّة والبحرية بطريقة غير شرعية بتونس

تونس )أ ش أ(

تمكنت دوريات مشتركة تابعة للحرس الوطني بولاية نابل التونسية من القاء القبض على 23 شخصا من ولايتي تونس وبنعروس على السواحل، وحجز زورق مطاطي وحاويات من البنزين وسترات نجاة ومحرك بحري ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية قدره 1713 يورو.

وذكرت الداخلية التونسية في بيان اليوم الجمعة أنه بالتحقيق معهم، أفادوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتّجاه إيطاليا.

وأذنت النيابة العامة للحرس الوطني بمنطقة بني خيار بالاحتفاظ بهم جميعا، وتحريك دعوى قضائية بحقهم موضوعها "تشكيل مجموعة بهدف اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية".

من ناحية أخرى، ضبطت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بمنطقة بن قردان (ولاية مدنين) ٣ أفارقة من دولتي الكاميرون ومالي، في محاولة لاجتياز الحدود التونسية الليبية بطريقة غير شرعية.

وأذنت النّيابة العامة بالاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بشأنهم.