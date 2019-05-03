أوقاف الأقصر تعلن تفاصيل إستعدادات شهر رمضان المبارك.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

اوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر،الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم وتتمثل فى إعداد أكثر من 40 مسجداً للاعتكاف من قبل الوزارة ، وإعداد أكثر من 45 ساحة مجهزة لصلاة عيد الفطر، وتخصيص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي من الأئمة المتميزين.

كما تضمنت الاستعدادات إقامة 80 ندوة كبرى يومى الأحد والخميس من كل أسبوع بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة 20 أمسية كبرى تعقد كل يوم ثلاثاء على مستوى المساجد بالمحافظة، وإقامة 19100 خاطرة رمضانية خلال هذا الشهر الفضيل، وإقامة عدد 3820 قافلة دعوية كل يوم اثنين بعد صلاة العصر خلال الشهر الفضيل، وإقامة 3820 درس راحة كل يوم أربعاء بعد صلاة العصر.

وشملت الاستعدادات إقامة والإشراف على عدد 5 مسابقات قرآنية كبرى خلال الشهر المبارك، وإقامة عدد 20 ملتقى فكرى بمعدل 240 ندوة أسبوعيا وبمعدل 960 ندوة بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 40 مدرسة قرآنية على مستوى المحافظة يرتادها المئات من الطلبة لحفظ القرآن الكريم، وهناك أكثر من 1700 مسجد سوف تقام بها صلاة التراويح على مستوى محافظة الأقصر يؤدي الصلاة بها ويؤم المصلين العلماء بالمديرية من أئمة وخطباء مكافأة مرخص لهم بمختلف درجاتهم، وذلك بالإضافة إلى بعض الأنشطة الرمضانية الأخرى.