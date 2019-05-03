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"أوقاف أسيوط": إطلاق 9135 قافلة دعوية ومسابقة لحفظ القران الكريم فى رمضان

الجمعة، 03 مايو 2019 03:23 م
"أوقاف أسيوط": إطلاق 9135 قافلة دعوية ومسابقة لحفظ القران الكريم فى رمضان عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف
أسيوط محمود عجمي
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قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن مديرية الأوقاف استعدت لاستقبال شهر رمضان بتوفير الأئمة في صلاة التراويح بالمساجد وتحديد 10 مساجد للصلاة بجزء كامل من القرآن الكريم في صلاة التراويح فضلاً عن تخصيص 31 مسجدًا للاعتكاف وتنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين بها في احتفالية ليلة القدر.
 
وأوضح المحافظ إنه سوف يُعقد 49 ملتقى فكري بالمساجد الكبرى يحاضر فيها علماء من الأوقاف والأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي فضلا عن تنظيم 9 ألاف و135 قافلة دعوية وسهرات رمضانية وأمسيات دينية بالاضافة إلى  9 ألاف و100 درس أسبوعي مشيرًا إلى صيانه العشرات من المساجد بمدن وقري المحافظة وفرشها وإمدادها بالإمكانيات المطلوبة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الكريم.
 
فيما أوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بخطة دعوية وقوافل ثابتة تؤدى يوم الاثنين من كل اسبوع وعددها 9135 قافلة في مختلف الادارات الفرعية بالمحافظة سوف تؤدى بعد صلاة العصر بدلًا من أدائها بعد صلاة المغرب وتم ترشيح بعض الائمة المتميزين بالمشاركة مع إدارة الوعظ لأداء المحاضرات بالملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى بعواصم المدن وعددها 49 ملتقى بالمساجد وبلغ عدد المحاضرين بها 98 محاضرًا من الاوقاف والوعظ.
 
وأضاف وكيل وزارة الاوقاف انه سيتم تنظيم السهرات الرمضانية بالتعاون مع المحافظة وتحت رعاية محافظ أسيوط على أن تؤدى الأمسيات الدينية يوم الثلاثاء من كل اسبوع وعددها 60 أمسية بواقع 3 أمسيات بكل إدارة وبكل أمسية قارئ ومحاضر ومبتهل بالإضافة إلى 400 محاضرة يؤديها 400 إماما وخطيبا بمختلف مراكز ومدن المحافظة و9100 درس إضافي يوم الأربعاء من كل اسبوع عصرا بالاضافة الى تنظيم المسابقة السنوية فى حفظ القران الكريم وتكريم الفائزين في احتفالية ليلة القدر واقامة 3 احتفاليات كبرى فى مناسبات العاشر من رمضان وغزوة بدر الكبرى وليلة القدر.
 

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