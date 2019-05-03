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أمطار غزيرة تهدد بفيضان الأنهار فى وسط الولايات المتحدة

الجمعة، 03 مايو 2019 03:00 ص
أمطار غزيرة تهدد بفيضان الأنهار فى وسط الولايات المتحدة اعصار _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن موجة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة تتحرك عبر وسط الولايات المتحدة، الخميس تهدد بحدوث فيضانات تغمر عدة مناطق امتلأت فيها الأنهار بالفعل جراء أمطار سابقة.

وأضافت أن العواصف التى قد تصاحبها رياح عاتية وربما ثلوج قد تتسبب فى فيضان مياه العديد من الأنهار، ارتفع منسوب المياه بها فوق المتوسط بالفعل، فى مناطق منها أجزاء من ولايتى أوهايو ومسيسبى.

وقال بوب أورافيك الخبير فى الهيئة فى ماريلاند "لن يتطلب الأمر الكثير من الأمطار الإضافية لحدوث فيضان".

وأضاف أن تحذيرات من الفيضانات صدرت فى شمال تكساس وشرق أوكلاهوما وشمال أركنسو وجنوب وادى نهر أوهايو الذى يضم أجزاء من ميزورى وإيلينوى وإنديانا وكنتاكي.

 

 


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أمطار غزيرة

فيضان الأنهار

الولايات المتحدة




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