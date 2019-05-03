video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السمك اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 03 مايو 2019 03:14 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور سوق سمك
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 3-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 35 – 38 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 40 - 50 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 420 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 43 - 47 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 40- 50 جنيها، والبربون 1 بلغ من 35 - 41 جنيها.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار السمك اليوم الجمعة 26-4-2019 بسوق العبور

اسعار السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

سوق العبور

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة