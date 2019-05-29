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70 مليون مستفيد من مبادرات محمد بن راشد فى 2018 بقيمة 1.5 مليار درهم ..فيديو

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:35 ص
70 مليون مستفيد من مبادرات محمد بن راشد فى 2018 بقيمة 1.5 مليار درهم ..فيديو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات
وكالات الأنباء
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "أطلقنا اليوم تقرير الأعمال السنوى لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية فى مجال العطاء الخيرى والإنسانى"، وأضاف أن إجمالى الإنفاق بلغ 1.5 مليار درهم استفاد منه 70 مليون شخص حول العالم.

 

41 مليون مستفيد من مبادرات محمد بن راشد لنشر التعليم فى 2018

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "فخور بـ660 موظفاً وأكثر من 100 ألف متطوّع ساعدونا فى تغيير حياة ملايين الناس نحو الأفضل، عام 2018، فى 86 دولة"، وتابع "نسعى لصناعة أمل جديد فى عالمنا العربي، وتحسين حياة الناس وإيصال رسالة، وترسيخ ثقافة جديدة فى العمل الإنسانى فى مجتمعاتنا".

وأفاد بأن المبادرات "تنصر الضعيف وتعلّم الصغير وتسدّ جوع الفقير، وتغيث الملهوف وتعالج المريض.. تبنى المستشفيات وتعمّر المدن وتقيم المدارس.. تنشر رسالة محبّة الإنسان لأخيه الإنسان وتحمل لواء العطاء للبشر.. كل البشر"، وذلك حسب ما نشره موقع "البيان" الإماراتى.

حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد
حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد

 

11.9 مليون مستفيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية

وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن المبادرات، العام الماضى، 11.9 مليون شخص، وانتفع من برامج الرعاية الصحية ومكافحة المرض 13.1 مليون فرد، بينما وصل إجمالى المستفيدين من مشاريع نشر التعليم والمعرفة إلى 41 مليوناً، وشمل محور ابتكار المستقبل والريادة فى المبادرات 640 ألف شخص، فيما استفاد من "تمكين المجتمعات" 3.2 مليون نسمة.

ويُذكر أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أُطلِقت بتاريخ 4 أكتوبر 2015، تجسيداً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن مجال العمل الإنسانى والتنموى والمجتمعي، الهادف إلى تغيير واقع العالم العربى، فيما تضم المؤسسة أربعة قطاعات وهى مكافحة الفقر والمرض، ونشر المعرفة، وتمكين المجتمع، والابتكار كأداة أساسية لتحسين حياة البشر.

 

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