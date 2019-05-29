سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 ملامح لقانون التمويل الاستهلاكى.. أبزرها إنشاء اتحاد للجهات العاملة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:00 ص
6 ملامح لقانون التمويل الاستهلاكى.. أبزرها إنشاء اتحاد للجهات العاملة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 6 ملامح عن القانون وهى:
 
1- تنظيم القيد والترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى.
 
2- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالتمويل الاستهلاكى والترخيص للموزعين والمنتجين بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى لدى قيامهم بنشاط البيع بالتقسيط.
 
3- الرقابة على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
4- إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى.
 
5- التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى.
 
6- التدابير الإدارية والعقوبات.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة الاستثمار: عرض قانون التمويل الاستهلاكى على البرلمان خلال أيام

فيديوجراف.. 10معلومات عن مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

البرلمان ينتظر وصول مشروع "نشاط التمويل الاستهلاكى".. القانون يدخل أنشطة القطاع تحت المظلة الرقابية ويحدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات.. ونواب: سيوفر للدولة مليارات الجنيهات وينشط السوق ويحكم الرقابة

تعرف فى 10 معلومات على مشروع قانون الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون نشاط التمويل الاستهلاكى يضمن الرقابة

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

الرقابة المالية

قانون التمويل الاستهلاكى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الرجوع الى أعلى الصفحة