6 إجراءات لتأسيس شركة فى يوم واحد بـ"الاستثمار" لدعم المشروعات الصغيرة

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 6 إجراءات فقط لتأسيس الشركات ذات المسؤلية المحدودة فى يوم واحد تحت شعار "يوم واحد خطوة واحدة"، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب، وذلك فى كل مراكز خدمات المستثمرين، تعرف عليها.

1 -

عدم الإلتباس

: يقوم محامي التأسيس باستخراج شهادة عدم الإلتباس نيابة عن المستثمر على أن يتم تقديم 5 بدائل للاسم بترتيب الأفضلية.

2 -

المدفوعة الواحدة

: تم دمج كافة المدفوعات المرتبطة بتأسيس الشركة، ومنها رسوم شهادة عدم الإلتباس فى مدفوعة واحدة، يمكن سدادها من خلال أى بطاقة بنكية أمام محامى التأسيس.

3 -

دمج الإجراءات

: تم دمج الاجراءات الخاصة بالقيد فى السجل التجارى واستخراج البطاقة الضريبية والتسجيل بضرائب القيمة المضافة والحصول على الرقم التأمينى للمنشاة فى إجراء واحد، يقوم بتنفيذه مسؤل متابعة التأسيس نيابة عن المستثمر .

4 -

ضريبة القيمة المضافة

: تم إلغاء المعاينة المطلوبة للتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وتصدر شهادة التسجيل فى الضريبة للشركات التى ينطبق عليها شرط التسجيل فى نفس اليوم من خلال مسوؤلى متابعة التأسيس دون تعامل مباشر مع المستثمر .

5 -

التأمينات الاجتماعية

: تم إلغاء المعاينة المطلوبة للتسجيل فى التأمينات الاجتماعية ويصدر الرقم التأمينى فى نفس اليوم من خلال مسؤلى متابعة التأسيس دون تعامل مباشر مع المستثمر.

6 -

الدفاتر

: يكون إصدار الدفاتر الخاصة بالشركات فى صورة رقمية بشكل أساسى ويتم اعتمادها إلكترونيا من خلال التوقيع الإلكترونى، ويحق للشركاء الاستغناء عن الدفتر الورقى.