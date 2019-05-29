5300 يطيرون إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة فى آخر أيام رمضان

وأوضح مصدر بالشركة، أنه من المقرر أن تنظم الشركة 21 رحلة جوية من مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر، بواقع 14 رحلة من مبنى الرحلات الموسمية فى مطار القاهرة (9 إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة) لنقل 3 آلاف و500 معتمر، وتنظم 7 رحلات من مطارى الأقصر وبرج العرب لنقل 1800 معتمر إلى الأراضى المقدسة.

يذكر أن "مصر للطيران" أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر، بحسب الرقم الذى حددته وزارة السياحة لأداء العمرة خلال العام الجارى، بالتعاون مع باقى شركات السياحة العاملة فى موسم العمرة.