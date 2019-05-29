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5200 ساحة تتحدث عن أخلاقيات الفرح.. شاهد واسمع نص خطبة العيد

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:53 م
5200 ساحة تتحدث عن أخلاقيات الفرح.. شاهد واسمع نص خطبة العيد ساحات العيد
كتب – إسماعيل رفعت
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يستمع المصريون إلى خطبة حول أخلاقيات العيد والفرح وكيف تكون الأعياد عبادة، وذلك فى خطبة عيد الفطر المبارك، والموحدة فى أنحاء الجمهورية والتى تؤدى فى 5200 ساحة، حول موضوع الأعياد عبادة.
 
ويلتزم الخطباء الأوقاف، بموضوع وعناصر خطبة العيد والساحات المحددة لإقامتها مع منع الغرباء بعد تحذير الحكومة اى شخص أو جهة من تنظيم صلاة العيد.
 
وتتناول الخطبة سلوك المسلم فى العيد وأن الاحتفال بالأعياد عبادة تكون بحسن الخلق والتزاور والتراحم والمحبة.
 
وشددت الحكومة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت، واثقة فى سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 
 

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