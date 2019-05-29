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5 حالات مرضية أثناء امتحانات تجارة قناة السويس اليوم

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:12 م
5 حالات مرضية أثناء امتحانات تجارة قناة السويس اليوم امتحانات كلية التجارة جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قالت الدكتور صفاء عبد الدايم، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، إن الإدارة الطبية بالجامعة استقبلت اليوم الأربعاء، 5 حالات مرضية تم التعامل معها بكلية التجارة خلال الامتحانات النظرية اليوم.

وتابعت وكيل الكلية، أن هناك حالة يتم التعامل معها بعناية شديدة لطالبة أجرت عملية جراحية، وأخرى للولادة وحالة تعانى من مشكلات فى العمود الفقرى، بالإضافة إلى طالبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن 1800 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالفرقة الثانية مادة الحاسب الآلى داخل 72 لجنة.

وأضافت الدكتورة رشا على الفقى، رئيس كنترول الفرقة الثانية بكلية التجارة، أن الامتحانات تسير فى هدوء وانضباط تام مع الالتزام بكافة ضوابط حسن سير العملية الامتحانية سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو المراقبين، مشيرة إلى انتهاء عملية التصحيح يوما بيوم.

وأكدت الدكتورة مها فريد وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب بكلية الآداب، أن 250 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم بأربعة برامج هى علوم حاسب، رياضيات، علم الحيوان ، كيمياء، وأنه لم تستقبل الإدارة الطبيه أى حالات إلى الآن مع عدم وجود أى حالات غش داخل اللجان.

وأدى 1820 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب الامتحانات اليوم بمبنى الدكتور عبد الحميد شلبى ومدرج عثمان وبالمبنى الإدارى ومبنى جغرافيا ومدرج 1 بالطب البيطرى، داخل 48 لجنة، يمثلون 10 أقسام بالكلية وبتواجد 12 عضو هيئة تدريس و40 معيدا و46 ملاحظا.


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