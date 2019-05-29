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425 ألف أدوا امتحان مادة التاريخ إلكترونيا على التابلت اليوم

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:08 ص
425 ألف أدوا امتحان مادة التاريخ إلكترونيا على التابلت اليوم امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى قرابة 425 ألف طالب وطالبة امتحان مادة التاريخ فى الفترة الصباحية من الامتحانات التى تعقد لطلاب الصف الأول الثانوى العام.

وقالت مصادر مسئولة، إن سيستم الامتحان شهد استقرار وعمل بكفاءة وأى ملاحظات أو مشكلات ظهرت للطلاب تم التعامل معها من قبل فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.


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التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الاول الثانوى

امتحان التاريخ


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