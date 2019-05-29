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300 ألف طفل يستفيدون سنويا من منظومة صرف الألبان المدعمة بالمنافذ الرسمية

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:00 ص
300 ألف طفل يستفيدون سنويا من منظومة صرف الألبان المدعمة بالمنافذ الرسمية ألبان الأطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن 300 ألف طفل سنويًا ينتفعون من منظومة صرف ألبان الأطفال بالمجان بمختلف أنحاء الجمهورية.
 
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، لـ"اليوم السابع"، أن الألبان شبيهة لبن الأطفال التى تصرف للفئات المختلفة مستوردة وذات جودة عالية للغاية، وطالبت الأمهات بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية لكونها الأفضل والأضمن.
 
وتابعت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن منافذ الصرف منتشرة على مستوى الجمهورية، وجارى التوسع فى منافذ أكثر لتغطية المستهدف، وتابعت: هناك مخزون كافٍ ولا داعى لأى قلق والألبان متوفرة وبكميات كبيرة للجميع بالمنافذ الرسمية من 9 صباحًا وحتى الثانية مساء.

 


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