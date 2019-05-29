سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

13 يونيو محاكمة مطربة "عندى ظروف" و11 فتاة فى شبكة الدعارة وتجارة البشر

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:40 م
13 يونيو محاكمة مطربة "عندى ظروف" و11 فتاة فى شبكة الدعارة وتجارة البشر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

حددت محكمة جنح العجوزة جلسة 13 يونيو المقبل، لمحاكمة المطربة شيما، بطلة كليب "عندى ظروف"، و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت تحقيقات القضية قد كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رفض استئناف شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يوما بالفيديو الجنسى

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 45 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو جنسى مع مخرج شهير

شيما الحاج ومنى فاروق تصلان محكمة مدينة نصر لمواجهتهما بفيديوهات جديدة

مطربة عندى ظروف

عقوبة الاتجار فى البشر

اخبار الحوادث

شبكة دولية للاتجار فى البشر

الرقابة الادارية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة