سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

​5​ أعمال يستحب للمسلم القيام بها فى عيد الفطر.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:43 م
​5​ أعمال يستحب للمسلم القيام بها فى عيد الفطر.. تعرف عليها عيد الفطر
​كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
الإسلام يرى أن الأعياد عبادة، حيث يتعبد المسلم ويحصل الثواب الكبير إذا ما ألتزم بآداب وأخلاق معينة خلال أيام عيد الفطر المبارك والتى تؤدى إلى شيوع الفرح والبهجة والراحة النفسية والسلامة المجتمعية، والتى تتخلص فى الأفعال التالية..
 
 
1 - أن يقابل الناس بفرح وبهجة وابتسامة تبعث الأمل وراحة النفوس.
2 - القيام بأعمال البر و التصدق ومساعدة الفقير والمحتاج.
3 - زيارة الأهل من باب البر وإدخال السرور على النفوس.
4 - التوسعة المالية على الأهل وتوفير مطالبهم من مأكل وملابس.
5 - العيد مكمل لشهر رمضان من أيام البركة والتسامح والتصالح والبعد عن الأخطاء.
​​
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يقرر طرح لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الفطر

أنغام تروج لحفلها فى المملكة العربية السعودية ثانى أيام عيد الفطر

استعدادات مكثفة بصحة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

"تضامن البرلمان" تؤجل اجتماعها لمناقشة قانون صندوق دعم المرأة عقب عيد الفطر

شهر رمضان

عيد الفطر

البر

الأعياد عبادة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة