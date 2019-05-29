​5​ أعمال يستحب للمسلم القيام بها فى عيد الفطر.. تعرف عليها

​كتب - إسماعيل رفعت

الإسلام يرى أن الأعياد عبادة، حيث يتعبد المسلم ويحصل الثواب الكبير إذا ما ألتزم بآداب وأخلاق معينة خلال أيام عيد الفطر المبارك والتى تؤدى إلى شيوع الفرح والبهجة والراحة النفسية والسلامة المجتمعية، والتى تتخلص فى الأفعال التالية..

1 - أن يقابل الناس بفرح وبهجة وابتسامة تبعث الأمل وراحة النفوس.

2 - القيام بأعمال البر و التصدق ومساعدة الفقير والمحتاج.

3 - زيارة الأهل من باب البر وإدخال السرور على النفوس.

4 - التوسعة المالية على الأهل وتوفير مطالبهم من مأكل وملابس.

5 - العيد مكمل لشهر رمضان من أيام البركة والتسامح والتصالح والبعد عن الأخطاء.

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