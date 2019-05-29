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يديعوت: انتخابات الكنيست المبكرة ستجرى فى سبتمبر المقبل

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:21 م
يديعوت: انتخابات الكنيست المبكرة ستجرى فى سبتمبر المقبل الكنيست
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ستعقد فى 17 سبتمبر المقبل وذلك فى أعقاب حل الكنيست الإسرائيلى والدعوة لانتخابات مبكرة .

وعقد الكنيست الإسرائيلى مساء اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بدعوة من حزب الليكود صاحب أكبر نسبة مقاعد فى الكنيست من أجل التصويت على حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة بعد شهر من الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 9 إبريل الماضى.

وتأتى الجلسة لحل الكنيست بعد فشل نتنياهو فى مشاورته مع الأحزاب لتكوين الائتلاف وانتهاء المدة الممنوحة له لتشكيل الحكومة .

 

 

 

 


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