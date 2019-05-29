سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لعيد الفطر

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:36 م
وكيل صحة الغربية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لعيد الفطر الدكتور عبدالقادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية- محمد طارق
إضافة تعليق

استعدت مديرية الصحة بمحافظة الغربية لاستقبال عيد الفطر، بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والإدارات الصحية والوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومرفق الإسعاف.

وقال الدكتور عبدالقادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الاستعدادات تشمل أيضا توفير الأدوية والأمصال وكميات مناسبة من الدم في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة وتكثيف الرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع لفحصها وإعدام التالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه أعطى تعليمات بتكثيف النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المستشفيات والمراكز الصحية، وأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة واستعدادات عيد الفطر

صحة الأقصر تعلن إنهاء استعدادات عيد الفطر المبارك برفع حالة الطوارئ

بدء اجتماع أعضاء المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة لمناقشة استعدادات عيد الفطر

محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك

محافظ جنوب سيناء يجتمع بالقيادات الأمنية لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك

صحة الغربيه

عيد الفطر

استعدادات عيد الفطر

وكيل صحة الغربيه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة