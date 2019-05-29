وكيل صحة الغربية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لعيد الفطر

الغربية- محمد طارق

استعدت مديرية الصحة بمحافظة الغربية لاستقبال عيد الفطر، بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والإدارات الصحية والوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومرفق الإسعاف.

وقال الدكتور عبدالقادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الاستعدادات تشمل أيضا توفير الأدوية والأمصال وكميات مناسبة من الدم في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة وتكثيف الرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع لفحصها وإعدام التالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.