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وفد حكومى يشارك فى القمة العالمية للمناخ بالنمسا

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:18 م
وفد حكومى يشارك فى القمة العالمية للمناخ بالنمسا التغيرات المناخية
كتبت آية دعبس
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شارك وفد حكومى مصرى، فى القمة العالمية لجهات دول العشرين للعمل من أجل المناخ، بحضور عدد من رؤساء الدول كزعماء غانا وموزمبيق ونيبال، وعدد من الشخصيات البارزة من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وبعض من نشطاء بيئيين وأعضاء فى الحكومة النمساوية، والسفير المصري بالنمسا عمر عامر، كما عقدت هذه القمة بدعم من الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا.
 
وتهدف القمة إلى وضع خطوات فعلية للتصدي لأثار تغير المناخ من خلال عرض الحلول المبتكرة لمشروعات نجحت على مستوى العالم في خفض الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ، وركز الوفد فى كلمته أثناء القمة على تجربة مصر في التصدي لتغير المناخ من خلال خطوات فعلية أبرز عناصرها، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وذلك لعدم تكدس السكان حول الدلتا وتناسب هذه المجتمعات طبيعة النظم الإيكولوجية لمصر، وخلق مناخ داعم من خلال دفع الوزارات المتأثرة بتغير المناخ إلى تنفيذ مشروعات تراعي بعد تغير المناخ ومن اهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف في دلتا النيل والنقل الكهربائي.
 
وأشار الوفد إلى دعم المشروعات الصغيرة للمزارعين لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخراج طاقة نظيفة في القرى المصرية، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات للتعرف على المناطق الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ وذلك لضمان استدامة مسارات التنمية عند تنفيذها في الأقاليم المختلفة، وتوعية شباب الجامعات وتشجيع مشروعات صغيرة في مختلف المجالات للتصدي لتغير المناخ.
 
وأكد الوفد، على أهمية موضوعات التكيف، والتى يأمل أن تكون من أولويات قمة المناخ القادمة في نيويورك والاستماع لأصوات أفريقيا، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لدعم إفريقيا في التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
 
وركزت القمة، التي حضرها ما يقارب 1200 ممثلا عن الدول المشاركة، على مشاريع حماية المناخ التي تم تنفيذها، كما سيبحث طرقا جديدة للتمويل كما هو منصوص عليه في ميثاق باريس حول المناخ.
 
وتناولت القمة ملفات تسريع الاستثمارات في البنيات التحتية البيئية بهدف إرساء اقتصاد أخضر وسبل المساهمة في أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها الأمم المتحدة في أفق 2030، فضلا عن الرؤى المشتركة حول مجتمعات مندمجة وأقل إصدارا لغازات الكربون.
 
 

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القمة العالمية للمناخ بالنمسا

القمة العالمية للمناخ

التغيرات المناخية


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