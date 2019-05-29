سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة مدير أمن أسيوط بعد إصابته فى انقلاب سيارته

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:44 م
وفاة مدير أمن أسيوط بعد إصابته فى انقلاب سيارته اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط
أسيوطـ محمود عجمي
إضافة تعليق
توفي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عددا من الأكمنة بنطاق مركز القوصية.
 
كان اللواء جمال جمال نور الدين محافظ أسيوط، انتتقل إلي مستشفي أسيوط الجامعي  للاطمئنان علي الحالة الصحية للواء جمال نور شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقائد سيارته الخاصة بعد إصابتهم في حادث انقلاب السيارة.
 
وأصيب اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين القوصية، وتم نقله إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.
 
وأوضح مصدر أمني، أن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقدان عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوي الغربي.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر حادث انقلاب سيارتهما

محافظ أسيوط يطمئن على حالة مديرى الأمن والمباحث بعد انقلاب سيارتهما

انقلاب سيارة مدير أمن أسيوط على الطريق الصحراوى الغربى بالمحافظة

امن اسيوط

مدير امن اسيوط

ااخبار المحافظات

اسيوط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة