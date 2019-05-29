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وزير يمنى: دعم الأمم المتحدة للحوثيين تحت غطاء نزع الألغام فضيحة أممية جديدة

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:10 ص
وزير يمنى: دعم الأمم المتحدة للحوثيين تحت غطاء نزع الألغام فضيحة أممية جديدة وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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هاجم وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، الأمم المتحدة، إثر تقديمها منحة تضمنت 20 سيارة دفع رباعى لمركز نزع ألغام تابع للحوثيين فى محافظة الحديدة، معتبرًا المنحة "فضيحة أممية جديدة".

وقال الأريانى – وفقًا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - "تسليم السيارات تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام فى اليمن هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين"، وأضاف "منذ انقلابهم على الحكومة قبل 4 سنوات، لم يعلن الحوثيين عن القيام بانتزاع لغم أرضى واحد، وفى المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتها عبر الإعلام وهى تحتفى وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التى راح ضحيتها آلاف المدنيين".

أما وكيل وزارة الإعلام اليمنى ورئيس المركز الإعلامى لوفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام فياض النعمان، فقد أشار إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدعم الحوثيين عبر منظماتها العاملة فى اليمن.

وقال "الأمم المتحدة تمارس عبر منظماتها العاملة فى اليمن خطوات فاضحة لدعم الحوثى وجرائمه، حيث تدعم جهود زراعة الألغام بـ20 شاحنة وسبقها دعم مالى بأكثر من 15 مليون دولار لبرنامج الحوثى لزراعة الألغام المدعوم أمميا".

وكان البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة UNDP، سلم 20 سيارة دفع رباعى لمركز نزع ألغام تابع للحوثيين فى محافظة الحديدة، لدعم الجهود الجارية فى الحديدة لنزع الألغام.

 


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